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Алтайский госуниверситет поставит 14 рекордов в Татьянин день

, ИА "Амител"
Также в ходе торжественного мероприятия ректор вуза будет угощать студентов сбитнем, а барышни в костюмах 18 века – блинами

Фото: barnaul.3goroda.ru

Алтайский госуниверситет в среду, 25 января, проведет мероприятие в формате опен-эйр, которое будет посвящено празднованию Дня российского студенчества. В этот день будет установлен ряд рекордов, отмечает пресс-служба вуза.

В начале торжества прозвучат поздравления ректора университета, председателя Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай Сергея Землюкова, который затем передаст слово императрице Елизавете Петровне, учредительнице первого российского университета, сказано в сообщении.

После этого всем участникам мероприятия предложат попробовать блины и сбитень. Подчеркивается, что в текущем году в первый раз организуют показательное приготовление сбитня, а в котел с ингредиентами для напитка добавят составляющие студенческую жизнь вещи, в том числе символы естественных и гуманитарных наук, зачетки и студенческие билеты.

В вузе уточняют, что разливать сбитень будет сам ректор АлтГУ, а девушки в платьях-столах 18 века будут предлагать желающим блины.

Также 25 января станет днем студенческих рекордов, который откроет выступление команды "Снежного десанта". Студенты представят ряд номеров из культурной программы акции, презентуя предстоящее мероприятие. Подчеркивается, что всего установят 14 студенческих рекордов. В вузе выберут самых ловких, умных, улыбчивых студентов, учащихся с самым заразительным смехом, проведут соревнование на скорость передачи в деканат допусков и т. д.

В конце праздника в АлтГУ пройдет флешмоб "Обними университет", в рамках которого свыше 200 человек выстроятся в цепь вокруг корпуса "Д" вуза и "обнимут" его.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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