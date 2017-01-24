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Частичную блокаду въездов в Киев организовали автомобилисты, требуя принятия закона о легализации нерастаможенных подержанных машин с иностранной регистрацией.
Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина", порядка сотни граждан собрались на въезде в Киев со стороны Борисполя. Ими были перекрыты две полосы движения.
Кроме того, около 30 человек собрались на житомирской трассе. Они перекрыли одну полосу. Аналогичная акция проходит на въезде в Киев со стороны Одессы, где блокированы две полосы.
Многие водители, которые пытаются проехать в столицу Украины, высказывают недовольство действиями протестующих. Тем не менее пока что акции проходят спокойно.
Комментарии
своих уже не делают, а за подержанный хлам втридорога платить надыть, лавровцы! ха-ха!
а это часом не агенты кремля ситуацию расшатывают..... нужно всех проверить, наверняка там у каждого второго удостоверение агента фсб в кармане
В Европе вообще на велосипедах ездють