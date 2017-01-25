Новый фильм Мартина Скорсезе "Молчание", над которым он работал около 30 лет, покажут в барнаульских кинотеатрах.
Картину можно посмотреть в кинотеатрах сети "Киномир" и "Пионер". Лента будет демонстрироваться на оригинальном языке с субтитрами.
Мартин Скорсезе снимал свою новую картину несколько лет. "Молчание" ждали на Каннском и Венецианском кинофестивалях, но автор "Таксиста" и "Авиатора" не успел закончить монтаж. Изначально фильм должен был длиться более трех часов, но после вмешательства студии Скорсезе сократил продолжительность до 2 часов 40 минут.
По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.
В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.
Комментарии
Молчать можно на любом языке.
Типа надо сочувствовать священникам? Иезуиты вообще далеко не божьи одуванчики. Поговаривают, они чем-то вроде разведки занимались. Даже если и не так - кто их вообще звал в Японию с ихним евангелием. У японцев своя вера есть, ничуть не хуже, а даже лучше. Разносят, понимаешь, слово божие как пиндосы демократию.
25.01.2017 08:51 - гость - Книгу почитать не? Прежде чем высказываться?