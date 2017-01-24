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Столичная полиция разыскивает неизвестного, который в ходе дорожного конфликта на востоке МКАД выстрелил женщине-водителю в лицо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 24 января, около 9:00 на 106-м километре МКАД. Предположительно, мужчина ранил автомобилистку из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия.
Женщину с травмой губы госпитализировали в больницу, добавили в пресс-службе.
На месте происшествия работают полицейские, принимаются меры для поиска злоумышленника.
Комментарии
Хорошо в рот. А если бы в глаз?