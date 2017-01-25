В День всех влюбленных каждый барнаулец может поздравить свою вторую половинку по радио в прямом эфире. Event-агентство FM-Продакшн предоставляет возможность каждому почувствовать себя ведущим живого эфира в праздничный день 14 февраля. Для этого нужно просто выбрать любимую радиостанцию и позвонить по телефону 57-18-56. Здесь вам расскажут все подробности акции.

Ваше поздравление может прозвучать на радиостанциях:

Европа Плюс: утреннее шоу "Европейское утро" с 9:00 до 10:00

DFM: шоу "Счастливый час" с 15:00 до 16:00

Русское Радио: шоу "Стол заказов" с 18:00 до 19:00

Наше Радио: шоу "Щас спою" с 15:00 до 16:00

Юмор FM: программа "Большое время приветов" с 20:00 до 21:00

Ретро FM: программа "Феличита" с 18:00 до 19:00

Радио Шансон: программы "Здравствуй, Барнаул!" с 8:00 до 9:00 и "Только для Вас" с 19:00 до 20:00.

Кроме того, прямо сейчас каждый барнаулец может выиграть бесплатную возможность поздравить с Днем влюбленных дорогого человека. Event агентство FM-Продакшн проводит розыгрыш в сети "ВКонтакте".

Нужно сделать репост этой записи на свою страничку и не убирать до подведения итогов. 10 февраля генератор случайных чисел выберет самого удачливого. И 14 февраля победитель сможет побыть в роли ведущего в студии любимой радиостанции и сказать о своих чувствах в прямом эфире.

Подробности уточняйте по телефону 57-18-56.