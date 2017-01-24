Вторник, 24 Январь, 19:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,22
€ 63,62
Brent
$ 51,5
-11°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле "Конек-Горбунок"

, ИА "Амител"
Ранее жительница Новокузнецка заявила, что актер вышел на сцену пьяным и начал выступление с нецензурного слова

Фото: drevnerus.ru

Администрация Новокузнецкого драмтеатра уволила актера после жалобы зрителя на то, что на детском спектакле "Конек-Горбунок" артист произнес со сцены нецензурное слово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на размещенный на сайте "виртуальной приемной" департамента культуры и национальной политики Кемеровской области ответ заявителю.

Уточняется, что инцидент произошел 7 января текущего года. В сообщении сказано, что "неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями <...> как нецензурное обращение артиста". Подчеркивается, что после расследования актер прекратил свою работу в театре.

В обращении заявительницы сказано, что один артист вышел на сцену пьяным и начал выступление с мата. В департаменте отметили, что администрация театра провела большое служебное расследование, которое подтвердило факт произнесения нецензурного слова со сцены. Также подчеркивается, что театр намерен компенсировать причиненные неудобства приглашением семьи на любой спектакль по ее желанию.

На сайте театра отмечается, что уволенный Артур Левченко работал в театре с 2010 года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:08
Коротко о главном: катаклизмы-2017, полигон ТБО и барнаульский Арбат
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 января
18:54
Мизулина предложила ввести пожизненное наказание за растление малолетних 0
18:32
Фура "зарылась" в сугроб в центре Барнаула. Фото 0
18:19
Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле "Конек-Горбунок" 0
18:03
Иномарка улетела в кювет на трассе Алейск — Барнаул. Фото 0
17:51
Кремль не видит угрозы в размещении китайских ракет на границе с Россией 1
17:35
Почему синоптики прогнозируют сильный паводок в Алтайском крае? 1
17:23
Прямое авиасообщение с Томском возобновили в Барнауле. Фото 1
17:16
Нянечка привязала годовалого ребенка к кровати в новосибирской больнице 2
17:04
Неизвестный выстрелил в лицо женщине-водителю на МКАД 1
16:50
Украинские автомобилисты в знак протеста блокируют въезды в Киев 4
16:34
Алтайский госуниверситет поставит 14 рекордов в Татьянин день 0
16:24
Как приготовить соленое мороженое и советское эскимо дома? 0
16:15
Саранча, потоп, дороги: какие беды могут обрушиться на Алтай в 2017 году? 3
16:07
Рубцовчанка-инвалид отсудила более 20 тысяч рублей за затопленную квартиру 2
15:49
Жителя Алтайского края будут судить за ДТП с двумя погибшими 0
15:34
"Единая Россия" отремонтирует в Алтайском крае ДК и дворы за счет бюджета 16
15:26
Гектар в хорошие руки: как получить бесплатную землю на Дальнем Востоке? 7
15:16
Что делать вкладчикам "Тальменка-банка" и когда им вернут деньги? 0
15:09
Генпрокуратура и юристы встали на сторону Дадина в жалобе на статью УК 1
14:54
Жителю Барнаула грозит шесть лет колонии за хищение бюджетных средств 5
14:42
Власти рассказали о судьбе алтайского предприятия "Альтаир-Агро" 2
14:32
Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху 2
14:18
Киевская типография напечатала карту Украины с Крымом в составе России 4
14:11
Январские тезисы: о чем скажет Александр Карлин во время годового отчета 2
13:54
Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 5
13:51
Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
13:40
Какой тарифный план для оплаты проезда в транспорте вам выгоден? Опрос 15
13:31
Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 6
13:22
Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 39
13:13
Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:07
"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 7
12:53
Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 1
12:42
Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 11
12:33
Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 5
12:22
СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
12:15
СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 104
12:02
Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 14
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 10
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 26
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 13
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 30
10:54
Россия стала одной из стран с самой доступной мобильной связью 11
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 7
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 33
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 17
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 12
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.