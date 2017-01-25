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Ученые выяснили, что большинству женщин нравится секс на одну ночь

, ИА "Амител"
Исследователи пришли к выводу, что случайные связи предпочитают именно женщины, а не мужчины

Фото: center-kartinga.ru

Ученые из Норвегии выяснили, что женщины гораздо раскрепощеннее, чем о них принято думать, и могут дать фору любому холостяку. 

Как сообщают "Народные Новости России", исследователи, изучая, как относятся к любовным утехам представители обоих полов, пытались понять, кто же больше склонен к случайному сексу на одну ночь. Выводы получились довольно нетривиальными.

В ходе опроса оказалось, что секс на одну ночь гораздо ближе женщинам, нежели мужчинам. О случайной половой связи среди дам жалеют только 35%, а 20% не могут выразить свое отношение к данному вопросу. При этом те, у кого был такой опыт, готовы с легкостью его повторить. А вот у мужчин совсем другая картина – повторить одноразовое приключение готовы лишь 43%.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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