Ученые из Норвегии выяснили, что женщины гораздо раскрепощеннее, чем о них принято думать, и могут дать фору любому холостяку.
Как сообщают "Народные Новости России", исследователи, изучая, как относятся к любовным утехам представители обоих полов, пытались понять, кто же больше склонен к случайному сексу на одну ночь. Выводы получились довольно нетривиальными.
В ходе опроса оказалось, что секс на одну ночь гораздо ближе женщинам, нежели мужчинам. О случайной половой связи среди дам жалеют только 35%, а 20% не могут выразить свое отношение к данному вопросу. При этом те, у кого был такой опыт, готовы с легкостью его повторить. А вот у мужчин совсем другая картина – повторить одноразовое приключение готовы лишь 43%.
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