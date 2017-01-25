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Алтайские единороссы готовятся к праймериз-2017

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Процедура не будет столь масштабной, как к выборам 2016 года в Госдуму и АКЗС

Фото: Александра Черданцева. 22 мая - дата проведения праймериз в 2016 году

Алтайское отделение партии "Единая Россия" готовится к обязательным для себя праймериз. Предварительное голосование не будет столь масштабным, как в 2016 году. Более закрытым будет и формат. Подробности на пресс-конференции для журналистов рассказал глава исполкома реготделения "ЕР" Андрей Клюзов.

Формат и дата предварительного голосования (праймериз) пока не определены.

Процедура не будет столь масштабной, как к выборам 2016 года в Госдуму и АКЗС.

В 2017 году в крае пройдут только муниципальные выборы: в 59 районах и шести городах будет "разыграно" более шести тысяч мандатов, будут избраны 162 сельские главы. В том числе будет переизбрана Барнаульская городская дума.

Всего возможны четыре модели предварительного голосования:

  1. За кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии) без регистрации.
  2. За кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии), но только после предварительной регистрации.
  3. За кандидатов голосуют члены партии и выборщики от общественных организаций (с которыми есть соглашения о взаимодействии).
  4. За кандидатов голосуют только члены партии.

"По Барнаулу мы рассчитываем провести праймериз по открытой модели. Таков федеральный посыл (партии — прим. ред.) для административных центров. В других крупных муниципалитетах будет использоваться, скорее всего, третья модель. Но она не закрытая, она предполагает общение с населением, с общественными организациями, но без единого дня голосования", – пояснил Андрей Клюзов.

Кстати, на масштабных праймериз весной 2016 года применялась первая модель, перед выборами в Барнаульскую гордуму в 2012 году — четвертая модель.

Читайте также: "Единая Россия" утвердила результаты праймериз в Алтайском крае

В прошлом году праймериз были масштабным политическим событием. Выдвинуть свою кандидатуру могли как единороссы, так и беспартийные. Многие из кандидатов проводили предвыборные кампании, а 22 мая за них голосовали жители региона. Набравшие наибольшее количество голосов пошли от партии на выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание. Выборы прошли 18 сентября 2016 года.

В целом к выборам 2017 года местная "Единая Россия" будет активно готовить партийцев на местах. Уже сейчас после многолетнего перерыва для первичных отделений проводятся обучающие семинары, руководство партии намерено серьезно пересмотреть кадровый потенциал, усилить техническое и финансовое обеспечение на местах.

Единороссы сообщили, что эта кампания пройдет "без пафоса".

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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