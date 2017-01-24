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Губернатор Александр Карлин в ходе рабочей встречи с руководителями фракций Алтайского краевого Законодательного Собрания во вторник, 24 января, заявил, что совместная работа с депутатами позволит обеспечить заметное для населения региона движение вперед. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Рабочую встречу посвятили обсуждению вопросов, поступивших в преддверии обсуждения отчета о деятельности краевого правительства по социально-экономическому развитию региона в минувшем году. Отмечается, что в четверг, 26 января, губернатор выступит перед депутатами АКЗС и общественностью. В его адрес поступило 70 вопросов от депутатов и еще около 300 от представителей общественности.

Затронутые жителями края темы проанализировали при подготовке отчета Карлина, а ответы на широкий круг вопросов дадут в ходе его выступления, которое будет также транслироваться в прямом эфире "Катуни 24". Депутаты дополнительно смогут задать вопросы главе региона по докладу в рамках сессии. Также 25 января парламентарии смогут обсудить тезисы отчета с заместителями председателя правительства и министрами Алтайского края во время заседания фракций.

Во время общения с руководителями фракций Карлин объяснил, что отчет о деятельности правительства рассмотрят на месяц раньше обычного срока, так как нужно качественнее выстроить работу с федеральными органами власти. "В этом году работа федерального центра с регионами в бюджетной сфере выстроена по существенно измененным правилам. Вы знаете, что мы принимали участие в выработке новых правил, поскольку я являюсь членом Правительственной комиссии по региональному развитию. В конце декабря был принято решение об изменении механизма трансляции мер финансовой поддержки бюджетам регионов, в том числе были ужесточены сроки: все решения федерального центра о распределении мер поддержки регионов должны быть приняты до 1 февраля текущего года. До первого марта мы должны заключить достаточно большое количество соглашений с федеральными ведомствами. Поэтому наше предложение рассмотреть отчет на январской сессии даст возможность органам исполнительной власти плотно поработать в феврале", — цитирует пресс-служба губернатора. Также он добавил, что концертный зал "Сибирь" в качестве площадки для представления отчета выбрали для того, чтобы в нем наряду с депутатами участвовали представители общественности.

На рабочей встрече руководитель фракции КПРФ в краевом Заксобрании Мария Прусакова поблагодарила губернатора за очередную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы сотрудничества исполнительной и законодательной власти края. Она подчеркнула, что в новом составе АКЗС фракция КПРФ полностью обновилась и возникла потребность в диалоге по широкому спектру вопросов развития региона.

Руководитель фракции справедливороссов Александр Молотов поинтересовался у Карлина, почему в представленных тезисах доклада так редко упоминается администрация края. "У нас есть тезисы о работе администрации в 2016 году. В них речь идет о социально-экономическом развитии Алтайского края, а не о том, что конкретно сделала администрация для этого. Я посмотрел тезисы и всего один раз в них увидел сочетание слов "администрация края" — там, где речь идет о заключении соглашения с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Все остальные позиции говорят о регионе и о том, как он развивался. Я понимаю, что в отчете вы разовьете эти положения. Но я хотел бы коллегам дать ответ, почему это написано таким образом, а не иначе", — добавил он.

В ответ на это губернатор призвал больше внимания уделять эффективности работы. "По нормам нашего регионального законодательства, в том числе в соответствии с Уставом и законами, правительство отвечает за вопросы социально-экономического развития региона. Поэтому мы вам даем отчет именно о результатах нашей работы. Вы нас призываете перевести отчет в формально-бюрократический формат и показать вам перечень мероприятий! Я страшно не люблю это слово! Так вам что нужно – мероприятия или результаты? Я точно знаю, что для жителей Алтайского края нужны именно результаты нашей работы!" — цитирует пресс-служба ответ Карлина.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов поинтересовался мнением губернатора о том, должны ли руководители фракции работать на постоянной основе. "Нам кажется, что существует такая необходимость. Для того чтобы эффективнее работать с правительством, чтобы более качественно готовить документы для рассмотрения в Заксобрании, руководители фракций АКЗС должны работать на постоянной основе", — отметил он. Карлин подчеркнул, что эта тема относится к внутренним вопросам организации работы регионального парламента, поэтому депутаты должны принимать решение самостоятельно.

В завершение своей речи Карлин призвал депутатов к совместной работе по представленным в докладе направлениям. "Я постараюсь, отталкиваясь от достигнутых результатов, говорить о новых направлениях работы, которые мы будем реализовывать в наступившем году. В кризисные годы — 2014, 2015 и 2016 — нам удалось сохранить потенциал Алтайского края, а по подавляющему числу направлений даже несколько увеличить. Теперь у нас есть серьезные возможности сделать заметное, воспринимаемое и понятное населению края движение вперед. Я думаю, мы с вами должны вместе работать над этим в 2017 году", — отметил губернатор.

Глава региона также поблагодарил депутатов за работу, позволившую своевременно и с достойным качеством принять Закон о бюджете региона.