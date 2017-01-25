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Алтайский край ближайшие два дня будет жить в режиме штормовой погоды – на 25 и 26 января в регионе объявлено оперативное предупреждение.
Согласно данным Гидрометцентра, в среду на большей части территории края снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура днем -7…-12 градусов, в южных районах -2…-7 градусов.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров, в южных районах 23-28 метров в секунду.
В Барнауле во второй половине дня снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Дневная температура в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер юго-западный, до 20 метров.
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