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Производители и поставщики устройств связи из США — мобильных телефонов, планшетов, а также таких компьютерных комплектующих, как беспроводные мыши, столкнулись с проблемой запрета взаимодействия американских компаний с ФСБ, которая выдает разрешения на ввоз в РФ всей техники, пишет РБК.

Санкции OFAC (комиссии США по санкциям — ред.), которые запретили компаниям США взаимодействовать с ФСБ, потенциально затрагивают большое число американских предприятий — почти всю индустрию, пишет издание со ссылкой на отрасль международного юридического консалтинга.

Без получения нотификации ФСБ новая модель смартфона или иного устройства, которое содержит модуль шифрования, не может поставляться на рынок РФ.

По словам представителя крупного зарубежного производителя телефонов, для получения нотификации в ФСБ отправляется заявка, в которой содержатся данные о весе, размере устройства, алгоритме шифрования модулей Wi-Fi, Bluetooth и GSM, о том, на какой операционной системе оно работает.

В то же время глава вашингтонской юрфирмы Ferrari and Associates, которая специализируется на санкциях, Эрих Феррари заявил, что OFAC в ближайшее время может выдать генеральную лицензию на взаимодействие с ФСБ или дать разъяснения по введенным запретам, если "служба этого ранее не предусмотрела".

ТАСС со ссылкой на речь советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко в эфире "России 24" добавляет, что санкции Штатов в отношении ФСБ не приведут к дефициту электроники на российском рынке. Клименко подчеркнул, что из-за санкций, которые могут применить к РФ, из магазинов вряд ли пропадут классические ПК, ноутбуки, Mac и смартфоны.

При этом, отметил он, из-за ограничений могут возникнуть "организационно-логистические проблемы" при закупке у Соединенных Штатов электроники для армии, ФСБ и "режимных объектов". В то же время советник президента отметил, что многое из нужного оборудования имеет российские аналоги и в других странах, поэтому проблема ограничения поставок американской электроники решаема.

Также Клименко добавил, что нужные товары, например, можно закупать через страны-посредники, как это было в СССР. Однако он выразил надежду, что так далеко ситуация не зайдет.