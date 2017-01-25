Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 190 квадратных метров, расположенную в доме по улице Ленской, 1В, продают в Барнауле за 11 миллионов рублей.
"Продается четырехкомнатная квартира на третьем этаже шестиэтажного кирпичного дома. Площадь – 190 квадратных метров, жилая – 105 квадратных метров, кухня – 40 квадратных метров. Высота потолков – три метра, два санузла, две большие гардеробные, две лоджии: 17 и 8 квадратных метров", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Также отмечается, что внутри сделан ремонт. Территория дома находится под охраной, имеется парковка, оборудована детская площадка, зона барбекю, рядом расположены выходы в парк "Изумрудный" и на стадион имени Клевчени.
Комментарии
Ну и караван-сарай какой-то, да и место расположение как-то не очень.
Это тот дом который на костях зовут. Зомби в гости не приходят? Мертвецы по ночам не сняться? Тот кто согласовывал и всякие разрешения подписывал, а как и землю именно там выделил - на нарах должны давно быть