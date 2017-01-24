Фото: komi-news.ru
Пострадавшей от выстрела неизвестного из травматического пистолета во время дорожного конфликта на МКАД оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера. 42-летнюю женщину направили в городскую клиническую больницу им. Ф.И. Иноземцева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
По словам собеседника агентства, Светлану Лернер ранили в область лица. Она получила касательную рану губы, ее направили в ГКБ №36.
Напомним, ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству сообщили, что полицейские разыскивают неизвестного, который открыл огонь из, предположительно, травматического пистолета по автомобилистке. Мужчине удалось скрыться с места ЧП.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, принимаются меры для поиска злоумышленника.
Бывшего бизнес-партнера Анатолия Чубайса Михаила Лернера в 2014 году Дорогомиловский суд российской столицы осудил на шесть лет тюрьмы за особо крупное мошенничество.
Комментарии