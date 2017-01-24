Фото: MattKat / Public domain
Пользователь ресурса PIkabu под ником MattKat сделал фото "не дававшего ему покоя" вида у Пушкинской набережной. На снимке виден мост через Москву-реку, рядом с которым проплывает судно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что никаких плавсредств рядом с мостом не было, пишет "Лента.ру".
По словам автора фото, "плавающий объект" появился на теневом участке хорошо освещенной набережной. В итоге создавалось ощущение, что по реке плывет корабль.
Некоторые пользователи признались, что даже после объяснения не смогли увидеть тень на фотографии, поскольку слишком явно им виделось судно.
Один из комментаторов прозвал данную картинку "ответом на все фото- и видеоматериалы уфологов, гостхантеров и прочих впечатлительных Малдеров и Скалли".
TJournal добавляет, что также пользователи стали публиковать другие примеры того, как тени от предметов могут складываться в необычные изображения, а также фотожабы с "пассажирами".
Комментарии
о, свидетель!