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Взлет-посадка: что происходит по ту сторону барнаульского аэропорта. Фото

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru показывает, где приземляются и откуда взлетают все авиасуда в краевой столице

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Портал Amic.ru подсмотрел за тем, что происходит в сердцевине барнаульского аэропорта – на взлетно-посадочной полосе.

Накануне наш фотокорреспондент побывал на ВВП воздушной гавани и запечатлел момент возобновления прямого авиасообщения между Барнаулом и Томском.

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Погода благоволила данному событию и порадовала присутствующих ярким солнцем.
 


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Комментарии

25.01.2017 07:37
- гость -

Что-то вокруг маленькой самолетки народу обслуживающего больше, чем когда московский рейс выпускают. И по крылу разве можно ходить? Там обычно написано No step

0  0
25.01.2017 07:40
Дюша Метёлкин

ощущение, что какая-то дыра - кроме L-410 из Красноярска и местного Ми-8 - пустота.....

0  0
25.01.2017 07:43
СашОК

фото ни о чём...

0  0
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