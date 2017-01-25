Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Портал Amic.ru подсмотрел за тем, что происходит в сердцевине барнаульского аэропорта – на взлетно-посадочной полосе.
Накануне наш фотокорреспондент побывал на ВВП воздушной гавани и запечатлел момент возобновления прямого авиасообщения между Барнаулом и Томском.
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Погода благоволила данному событию и порадовала присутствующих ярким солнцем.
Комментарии
Что-то вокруг маленькой самолетки народу обслуживающего больше, чем когда московский рейс выпускают. И по крылу разве можно ходить? Там обычно написано No step
ощущение, что какая-то дыра - кроме L-410 из Красноярска и местного Ми-8 - пустота.....
фото ни о чём...