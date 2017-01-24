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Агентство Bloomberg включило нового члена в ежедневно обновляемый рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Им стал владелец рыболовецкого холдинга "Норебо" Виталий Орлов, чье состояние оценивается в 1 миллиард долларов, пишет ТАСС.
Отмечается, что увеличение состояния произошло из-за того, что холдинг не пострадал при введении санкций против РФ, кроме того, компания продает порядка 60% продукции за рубеж. Также на состояние миллиардера повлияло введение контрсанкций и увеличение спроса среди россиян на продукцию холдинга.
Агентство пишет, что "Норебо" в минувшем году добыл порядка 11% рыбы от общего российского объема вылова, который, по предварительным данным Росрыболовства, составил свыше 4,755 миллиона тонн.
Холдинг включает в себя рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, а также торговые предприятия, которые торгуют рыбопродукцией холдинга в РФ и за ее пределами. Уточняется, что Орлов — единоличный владелец "Норебо".
Агентство добавляет, что в список мировых миллиардеров, который Forbes опубликовал 1 марта прошлого года, Орлов не вошел. Первую строчку в рейтинге занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценили в 75 миллиардов долларов.
Комментарии
деньги к деньгам!!! и кто теперь сомневается в том что при капитализме и рыночных отношениях простые смертные (у которых нет рыболовецкого холдинга и т.п.) будут жить достойно??? социализм