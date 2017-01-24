Фото: youtube.com
Посетителей одного из нью-йоркских магазинов бытовой техники разыграли в преддверии презентации трейлера нового фильма ужасов "Звонки". Запись пранка опубликовали на YouTube-канале BD Horror Trailers and Clips.
Организаторы розыгрыша спрятали девушку, которая была загримирована под героиню ужастика Самару, за одним из телевизоров. Ничего не подозревающих посетителей приглашали к стенду, после чего на всех экранах резко запускался ролик с изображением героини фильма. В это время актриса незаметно вылезала из телевизора и пугала покупателей.
Отметим, что многие жертвы розыгрыша кричали от испуга, а некоторые даже убегали от Самары.
Фильм "Звонки" выйдет на экраны 1 февраля текущего года. Режиссером картины выступил Ф. Хавьер Гутьеррес. Действие фильма, являющегося приквелом дилогии "Звонок", разворачивается за 30 лет до событий первой части. В ленте расскажут о детстве главного антагониста серии, девочки Самары Морган, и о происхождении видеокассеты, после просмотра которой умирали люди.
Комментарии
Ужастики для dебилов?