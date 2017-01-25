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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка и Россия смогут поладить. Это связано с тем, что республиканец "отлично умеет заключать сделки", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.
По словам представителя Белого дома, президент "будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы <...> страны. Спайсер подчеркнул, что это затрагивает все сферы – от защиты интересов налогоплательщиков из США до работы с другой страной для защиты нацбезопасности или экономических интересов Штатов. Пресс-секретарь уверен, что Трамп заключит при возможности такую сделку, которая будет отвечать "наилучшим интересам США".
Агентство отмечает, что республиканец и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с РФ. От этой позиции он не отступил после нападок со стороны оппонентов-демократов и даже "ястребиного" крыла собственной партии республиканцев. Подчеркивается, что непреклонность Трампа в этом вопросе является общепризнанной, однако ее мотивы стали предметом обсуждения и споров.
Руководство РФ неоднократно подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.
Комментарии
ох, лишь бы наши не продешевили, когда сделку заключать будут.
уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией
Вот это правильная постановка вопроса. Америка должна выстраивать с Россией ровные взаимовыгодные отношения. А администрация Обамы все щелкала бичом, надеясь, что Россия испугается и примет покорную позу.
финт зарегистрированный 25 января 2017 г. 08:35 ох, лишь бы наши не продешевили, когда сделку заключать будут. --- http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/02/18/00/3151A86700000578-3452146-image-a-146_1455757107845.jpg
- гость - 25 января 2017 г. 08:43 Вот это правильная постановка вопроса. Америка должна выстраивать с Россией ровные взаимовыгодные отношения. --- Естественно! Россия получит прекрасные американские продукты. А Америка, так уж и быть, заберет опасные российские игрушки.
У США сейчас нету другого выхода. В любом случае Россия будет строить ось Азия-Россия-Европа, а заокеанцам останется или ладить или не ладить. Поладят - останутся в игре, не поладят - постепенно выкинут на задворки.
- гость - 25 января 2017 г. 09:08 Россия будет строить ось Азия-Россия-Европа --- Казахстан-Россия-Белоруссия? Мощная ось.
25.01.2017 09:12 - гость - Слепых умом читать неинтересно.
- гость - 25 января 2017 г. 09:15 Так с кем Россия построит ось? С Ираном и Хизбаллой?
Запомните! Поганая Европа, будет драться за место под игидой России. Она будет топтаться так, как толкутся в очереди в туалет от не держания. И первой к этому придет Прибалтика и Польша.
Сталинский Сокол 25 января 2017 г. 09:18 Пророк, когда ожидать сего события?