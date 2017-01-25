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Руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова арестовали в рамках дела о госизмене, сообщает "Коммерсант" в среду, 25 января, со ссылкой на близкий к ФСБ источник.

По данным издания, арест Стоянова может быть связан с расследованием в отношении одного из замглавы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

Подчеркивается, что вместе с топ-менеджером "Лаборатории Касперского" арестовали по данному делу руководителя одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Он, отмечает издание, является одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который курирует весь интернет-бизнес в РФ.

Газета уточняет, что под стражей оба человека находятся с декабря минувшего года. В "Лаборатории Касперского" арест Стоянова подтвердили, отметив, что сейчас он находится в СИЗО в "Лефортово".

Издание напоминает, что ранее уже сообщало о расследовании, ведущемся в отношении одного из замглавы ЦИБ, а также что проверяются связи ЦИБ с компаниями, сотрудничающими с подразделением при экспертизах по киберпреступлениям. Газета добавляет, что аресты Стоянова и Михайлова могут быть связаны с данным расследованием.

По данным источников газеты, касающееся ЦИБ расследование ведется по подозрению в госизмене. Подчеркивается, что в рамках расследования также проверяют информацию о якобы "получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности".