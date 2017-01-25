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Грузовик Volvo в Бельгии врезался в истребитель, чье крыло почти полностью срезало крышу кабины фуры, сообщают "Вести" со ссылкой на ТАСС.
Подчеркивается, что инцидент произошел у авиабазы Флоренн в гололед и в условиях плохой видимости. Агентство пишет, что невнимательный водитель чудом не пострадал. Мужчина в туман и снегопад выехал на центр кругового перекрестка дорог местного значения. Там на бетонном постаменте у города Филипвилль стоял один из первых реактивных истребителей-бомбардировщиков производства США F-84F Thunderstreak. Самолет находился на службе бельгийских королевских ВВС с 1955 по 1972 год.
Подчеркивается, что после столкновения грузовика с дюралевым крылом истребителя памятник оказался серьезно поврежден. Теперь его демонтируют из-за того, что целостность конструкции пострадала.
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