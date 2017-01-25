Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил студентов краевой столицы с Татьяниным днем, отметив, что этот праздник символизирует задор молодости, жажду жизни и стремление к получению новых знаний.
"Сегодняшние студенты – будущее столицы Алтайского края. Завтрашний день Барнаула напрямую зависит от вас, постигающих тайны знаний в студенческих аудиториях. Мы надеемся на вашу энергию, настойчивость, целеустремленность, нестандартный подход к решению самых сложных задач", – подчеркнул сити-менеджер.
По словам Дугина, именно сегодняшним студентам совсем скоро предстоит работать во всех ключевых сферах.
"Желаю, чтобы жизнь барнаульских студентов была максимально насыщенной и интересной, чтобы было место учебе, спорту, творчеству, дружбе и любви", – сказал глава администрации, пожелав студентам успехов в добрых начинаниях на благо родного Барнаула.
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