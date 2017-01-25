Фото: ХК "Алтай"
Хоккеисты "Алтая" в повторном домашнем матче в рамках чемпионата ВХЛ проиграли "Чебоксарам" со счетом 1-0.
Как пишет "Алтайский спорт", единственный гол в этом поединке гости забили во втором периоде, реализовав численное большинство. Его автором стал лучший бомбардир "Чебоксар" Захар Ощинский, не принимавший участия в первом матче.
При этом барнаульцы имели множество моментов, чтобы поразить ворота соперников.
"Алтай" второй раз за сезон не смог забросить за игру ни одной шайбы. Впервые это случилось в декабре в домашнем матче с самарским ЦСК ВВС.
Сейчас наша команда идет на шестом месте чемпионата ВХЛ.
Следующие матчи "Алтай" проведёт на выезде: 29 и 30 января он сыграет в Нижнем Тагиле с местным "Юниором-Спутником".
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