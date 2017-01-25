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Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что американская общественность оставит в покое младшего сына главы государства 10-летнего Бэррона Трампа в соответствии "с традициями страны", пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.
В нем напоминается, что, согласно давней традиции, "детям президентов предоставляется возможность вырасти без политического внимания". В Белом доме ожидают продолжения данной традиции и подчеркивают, что ценят сотрудничество в данном вопросе.
Агентство напоминает, что в минувшие дни сын Дональда и Меланьи Трамп стал объектом нескольких язвительных публикаций в СМИ Соединенных Штатов.
Так, сценаристку шоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэйти Рич отстранили от работы после того, как она в своем микроблоге Twitter написала оскорбительное сообщение о Бэрроне. Во время инаугурации Трампа его жена попыталась взять за руку сына, но тот не позволил ей это сделать. После этого сценаристка написала: "Бэррон будет первым школьным стрелком на домашнем обучении нашей страны". Позже журналистка принесла извинения за свои слова.
Также некоторые телеканалы обсуждали поведение сына Трампа в момент, когда его отец подписывал указы в Овальном кабинете Белого дома. Журналисты обратили внимание, что 10-летний мальчик играл с маленьким племянником.
Комментарии
10-летний мальчик даже будучи одетым в строгий костюм все равно еще ребенок. Журналюгам этим завистливым языки поотрывать за свои слова.
Что необычного в том, что ребенок играл??
судя по реакции мальчика, даже психологом быть не надо- ему эта иннаугурация была в тягость , он идти точно туда не хотел поэтому, видимо, дома был разговор с матерью , он на нее обиделся и дулся, поэтому выдернул руку все и так понятно
А что, 10-летний мальчик должен стоять рядом по стойке "смирно", когда родители работают? Ну не было у него книжки под рукой, зато рядом был еще один малыш. Они ж не разносили этот Овальный кабинет по кирпичику. Нормальный ребенок, вот ведь журналюгам неймется, надут к чему прикопаться.
Вот и понимаешь нашего президента, который категорически не дает вторгаться в личную жизнь