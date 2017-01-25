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Власти вместе с компанией "Барнаулкапстрой" решают проблемы со строительством нескольких домов, которые возводились проблемным "СтройГАЗом".
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, речь идет о домах по Павловскому тракту, 297, Павловскому тракту, 291, Папанинцев, 119.
"На этих объектах изначально были заключены договоры инвестирования и подряда с компанией "СтройГАЗ", застройщиком выступал "Барнаулкапстрой" – именно ему принадлежали земельные участки на правах аренды под строительство домов. Таким образом, инвестором и генподрядчиком строящихся объектов выступал "СтройГАЗ", а "Барнаулкапстрой" осуществлял строительный контроль", – объясняют ситуацию в мэрии, добавляя, что подрядчик, переживающий непростые времена, в прошлом году прекратил все работы.
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В итоге договоры и соглашения были расторгнуты. Сейчас возведением дома на Павловском тракте, 297 занимается компания "Сибресурс". Сдать дом планируется в 2018 году.
По домам на Павловском тракте, 291 и Папанинцев, 119 договоры со "СтройГАЗом" удалось расторгнуть только в сентябре 2016 года. Сейчас стройка здесь также возобновилась.
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"То, что возможно было выполнить в рамках полномочий "Барнаулкапстроя", выполнено: дома будут достроены, проблемных дольщиков в городе по указанным объектам не будет", – резюмируют в горадминистрации.
Комментарии
А что на это скажет один уважаемый член Совета Федерации?
А когда то легендарный СтройГАЗ. Краевой театр драмы, Дворец спорта, Мемориал Победы… без преувеличения, почти половину Барнаула возвели специалисты "СтройГАЗА"! В далеком 1935 году компанию учредили для возведения горьковского автозавода. Но в военные годы пришлось переехать на Алтай – помогать с наладкой эвакуированных заводов.