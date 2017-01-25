Фото: youtube.com
Пользователи интернета умиляются видео с морской свинкой, которая в понедельник задумалась о том, что делает со своей жизнью. За несколько дней с момента публикации ролик посмотрели свыше 120 тысяч раз, пишет Life.
Пользователи сети предполагают, о чем могло задуматься животное. Многие уверены, что морская свинка размышляла о судьбе мира или обрела просветление. Автор ролика же назвала происходящее так: "Когда наступило утро понедельника, и вы задаетесь вопросом, где в вашей жизни произошел неверный поворот".
В самом ролике, ставшем популярным в соцсетях, видно, как во время еды одна из свинок по кличке Лили Энн застыла с открытым ртом и взглядом, устремленным в пустоту, в то время как ее подруга Пиа увлеченно жевала брокколи.
"Типичная реакция Лили Энн!" – цитирует Life подпись под видео, которую разместила хозяйка свинок.
Издание отмечает, что ряд пользователей добавляют в ролик различные музыкальные ряды, делая видео еще смешнее.
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