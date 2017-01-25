Среда, 25 Январь, 10:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,22
€ 63,62
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Прокуроры настаивают на аресте замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Надзорное ведомство подало апелляционное представление на решение Октябрьского районного суда

Фото: youtube.com

Прокуратура намерена добиться помещения замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова, подозреваемого во взяточничестве, под стражу.

 

Как сообщила порталу Amic.ru помощник прокурора Алтайского края по связям со СМИ и общественностью Мария Антошкина, в Октябрьский районный суд, который своим решением определил Андрея Арестова под домашний арест, надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

Читайте также: Замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова отправили под домашний арест

Напомним, в краевом управлении Следственного комитета ходатайствовали о необходимости помещения полицейского в СИЗО. Однако районный суд 20 января принял решение избрать в отношении подозреваемого во взяточничестве правоохранителя меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также: Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве

Об уголовном деле в отношении Арестова стало известно 19 января. Ему инкриминируют получение взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. Согласно версии регионального управления Следственного комитета, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полицейского. Задержание правоохранителя проводили работники УФСБ по Алтайскому краю.

Читайте также в сюжете: Уголовное дело Андрея Арестова
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

25.01.2017 10:36
Киса-дембель

Да прикроет его крайсуд

0  0
25.01.2017 10:44
- гость -

А он чего не рассказал делился с кем или нет ? Система так не работает, должен был заносить долю...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:49
Кто стал новым долларовым миллиардером в России? 0
10:35
Борис Трофимов сложил полномочия главы фракции "Единая Россия" в АКЗС 0
10:33
Число жертв накрывшей итальянский отель лавины выросло до 16 человек 0
10:24
Юбилей памперса отметят в Барнауле 1
10:16
Прокуроры настаивают на аресте замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова 2
10:08
Показываем морскую свинку, задумавшуюся о своей жизни во время еды 0
09:53
Дома проблемного "СтройГАЗа" в Барнауле будут достраивать другие компании 2
09:36
Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа 5
09:35
"Алтай" не смог выиграть у "Чебоксар" в повторном домашнем матче 1
09:24
Насыщенной и интересной жизни пожелал сити-менеджер Барнаула студентам 0
09:17
Крышу грузовика в Бельгии срезало крылом истребителя 0
09:09
Исчезнувшую бийчанку со шрамом на запястье нашли живой 0
09:00
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 4
08:58
СМИ: топ-менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали по делу о госизмене 3
08:41
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам – Медведев 3
08:20
Белый дом объяснил уверенность Трампа в том, что Россия поладит с США 23
08:01
Барнаульцы смогут признаться в любви по радио 0
07:46
"Молчание" Мартина Скорсезе покажут в Барнауле на оригинальном языке 3
07:27
Взлет-посадка: что происходит по ту сторону барнаульского аэропорта. Фото 23
07:14
Зачем барнаульские студенты трут ботинки Ползунову? 26
07:04
Алтайские единороссы готовятся к праймериз-2017 6
06:44
Четырехкомнатную квартиру у "Изумрудного" продают в Барнауле за 11 млн руб. 36
06:31
"У станции есть некая элитарность". Вехи истории Эхо Москвы в Барнауле 4
06:18
Лига "КВН-Алтай" 25 февраля начнет новый сезон фестивалем 0
06:01
Кризис для Алтайского края закончился – главный единоросс Романенко 22
05:23
"Халява, приди!" Приметы и традиции студентов разных стран 0
05:07
Алтайский край 25 января живет в режиме шторма 2
04:17
Рубцовские медики получили ключи от новых квартир 0
03:03
Барнаульцев приглашают на концерт музыкальной группы "Горизонталь" 0
02:02
Кто такая святая Татьяна, как нужно отмечать этот день и что нельзя делать? 0
01:11
Аргентина молодец! В каких странах дольше всего спят по ночам? 4
00:09
Ученые выяснили, что большинству женщин нравится секс на одну ночь 5
23:13
Мертвая девочка из фильма "Звонок" вылезла из телевизора в магазине. Видео 1
22:08
Агентство Bloomberg обнаружило в России нового миллиардера 2
21:07
Показываем фото "корабля-призрака" на Москве-реке 2
20:14
Пострадавшей от выстрела на МКАД оказалась жена экс-партнера Чубайса 1
19:58
СМИ: санкции против ФСБ поставят под угрозу поставки электроники в Россию 8
19:32
Карлин: работа с депутатами обеспечит движение вперед для жителей Алтая 1
19:08
Коротко о главном: катаклизмы-2017, полигон ТБО и барнаульский Арбат
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 января
18:54
Мизулина предложила ввести пожизненное наказание за растление малолетних 1
18:32
Фура "зарылась" в сугроб в центре Барнаула. Фото 2
18:19
Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле "Конек-Горбунок" 0
18:03
Иномарка улетела в кювет на трассе Алейск — Барнаул. Фото 0
17:51
Кремль не видит угрозы в размещении китайских ракет на границе с Россией 5
17:35
Почему синоптики прогнозируют сильный паводок в Алтайском крае? 3
17:23
Прямое авиасообщение с Томском возобновили в Барнауле. Фото 2
17:16
Нянечка привязала годовалого ребенка к кровати в новосибирской больнице 2
17:04
Неизвестный выстрелил в лицо женщине-водителю на МКАД 3
16:50
Украинские автомобилисты в знак протеста блокируют въезды в Киев 4
16:34
Алтайский госуниверситет поставит 14 рекордов в Татьянин день 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.