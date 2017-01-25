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Прокуратура намерена добиться помещения замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова, подозреваемого во взяточничестве, под стражу.
Как сообщила порталу Amic.ru помощник прокурора Алтайского края по связям со СМИ и общественностью Мария Антошкина, в Октябрьский районный суд, который своим решением определил Андрея Арестова под домашний арест, надзорное ведомство внесло апелляционное представление.
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Напомним, в краевом управлении Следственного комитета ходатайствовали о необходимости помещения полицейского в СИЗО. Однако районный суд 20 января принял решение избрать в отношении подозреваемого во взяточничестве правоохранителя меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Об уголовном деле в отношении Арестова стало известно 19 января. Ему инкриминируют получение взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. Согласно версии регионального управления Следственного комитета, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полицейского. Задержание правоохранителя проводили работники УФСБ по Алтайскому краю.
Комментарии
Да прикроет его крайсуд
А он чего не рассказал делился с кем или нет ? Система так не работает, должен был заносить долю...