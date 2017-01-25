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Число жертв лавины, которая сошла на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее появились данные, что спасатели смогли найти девять человек, выживших под завалами. Последнего выжившего спасли утром в минувшую субботу. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
По словам пресс-секретаря итальянской спасательной службы Альберто Майоло, спасатели с помощью экскаваторов смогли проникнуть в центральную часть гостиницы, где они и нашли тела последних жертв.
Майоло добавил, что надежды найти выживших угасают, однако поиски продолжаются. "Мы <...> стараемся делать это как можно быстрее", – цитирует его агентство.
Напомним, лавина сошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа вечером 18 января. В тот момент в отеле находилось около 35 человек. Причиной схода снега называют четыре землетрясения магнитудой 5 и продолжавшиеся затем подземные толчки. Во вторник, 24 января, похоронили первых погибших под лавиной.
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