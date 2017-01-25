Фото: vk.com/barneos22
Столкновение маршрутного автобуса и внедорожника УАЗ произошло вечером 24 января на площади Октября в Барнауле.
Об аварии сообщили в паблике Barnaul 22. Автор заметки разыскивает очевидцев инцидента.
"ДТП произошло 24.01.2017 около 17:20 на площади Октября между пассажирским автобусом Hyundai County 6 маршрута и УАЗ "Патриот", – уточняется в сообщении.
Комментарии
причем уазик получил удар справа. Как он оказался на встречке, да еще поперек - очень интересно. И таки 17 часов - не вечер уж таки сильно