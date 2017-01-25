Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных американских куриных окорочков уничтожили в Алтайском крае в январе этого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
150 килограммов запрещенной продукции пытались ввезти в край из Казахстана. Причем перевозил мясо птицы гражданин Монголии.
"Продукция изъята и в присутствии двух незаинтересованных лиц уничтожена установленным способом. Десять коробок с окорочками обработали хлорной известью и поместили в биотермическую яму", – добавляют в надзорном ведомстве.
Комментарии
настоящий подвиг
А отправить в Донбасс хотяб или Сирию религия не позволяет??? Не говоря о том, чтоб скормить нуждающимся.... ну или на крайняк хищникам в зоопарк.
Это не санкционный, а контрсанкционный продукт.
Им говорят: не везите вы сюда свои окорочка. Нет, они опять везут. Вот что за люди-то?
Истина 25 января 2017 г. 11:31
так тогда не интересно будет, а так звучит УНИЧТОЖИЛИ
или на крайняк хищникам в зоопарк
Ну, предположим, скормили погранцы на самом деле эти окорочка своим собакам. И что? Вам полегчало?
Полтора центнера американских окорочков уничтожили в Алтайском крае.
Настащая пабеда России! Потриоте, давайти возьмёмси за руки и дружна начнём скандиравать - Па-бе-да! Па-бе-да!
- гость - 25 января 2017 г. 11:39
иди в школу, подучи русский
Ачиридной мощный удар паддых зогниваещёму западу!
Это просто героический поступок, теперь о таможенниках будут легенды слагать. А если правда то все это уже мало кому интересно , уничтожать нормальную еду и гордится этим,в то время когда пенсионеры мясо на столе считают за праздник - кощунственно, кстати если кто то из партии жуликов и воров принимал в этом жертвоприношение участие,- то поверьте нет уже в этих коробках мяса, заполнили картон мусором и похоронили под звуки фанфар.
Лишь бы дома престарелых не бомбили
Когда окорочки поминать будем,мои кастрюлоголовые подданные?
Хотелось бы услышать мощный голос РПЦ - уничтожение продуктов это грех, аль патриотизм?!
Слёзы Байдена 25 января 2017 г. 11:42
Напаминаю вам, что 14 августа 2015 года блистяще была праведена операция против трёх венгерских гусей-диверсантав, ани были роздавлины флагманом расийскага тракторостроения "Чилябой" . Врак нипрайдёт!
Казалось бы, уже все терто-перетерто на сто рядов по ввозу санкционной продукции. Запрет введен - не пытайся ввезти, потеряешь деньги. Нет, все равно везут на что-то надеясь. Наверное, деньги лишние. Непонятны всхлипы особо неравнодушной публики. Вы чего всхлипываете каждый раз? Ваш сосед (предположим, владелец кафешки) поехал за границу, купил полтора центнера окорочков и пытался их провести. Не получилось. В итоге окорочка изъяты и уничтожены. Сосед потерял 20 т.р. Вам от этого какая беда?
Мы поняли: гуси не люди. Отныне слово «гусь» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «гусь» разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем давить. Если ты не раздавил за день хотя бы одного гуся, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя гуся раздавит твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не раздавишь гуся, гусь раздавит тебя. Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Гусьландии. Если ты не можешь раздавить гуся трактором, раздави гуся автомобилем. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, раздави гуся до боя. Если ты раздавил одного гуся, раздави другого — нет для нас ничего веселее гусиных трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: раздавленных тобою гусей. Раздави гуся! — это просит старуха-мать. Раздави гуся! — это молит тебя дитя. Раздави гуся! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. раздави!
Гуси-это фашисты,убивающие русских на юго-востоке Окраины,не?
анатоль вот тебя клинит...
- гость - 25 января 2017 г. 11:59 Пагади, я кушаю..)))
25.01.2017 11:53 - гость - Для нас беды нет ни в чем! Ни когда убивают Немцова, ни когда в нарушении Конституции за пикеты садят в тюрьму, или принимают безумные законы. За державу обидно!
уничтожили значит сьели
Алекс 25 января 2017 г. 12:01
Как связан запрет на ввоз сельхозпродукции с убийством Немцова и посадкой якобы за пикет?
Если бы Оруэлл был жив, он бы подал на Россию в суд за плагиат.
- гость - 25 января 2017 г. 11:59 Гуси-это фашисты,убивающие русских на юго-востоке Окраины,не?
Так вроде бы фошиздскую версию официально больше форсят, там ведь сейчас просто сторонники федерализации отстаивают свою независимость. Но как показывает опыт например двух чеченских кампаний - независимость\федерализация не всегда легко даётся.
Всегда партии такие не большие уничтожают. Сколько на таком объёме мог заработать гражданин Монголии, 5000? Или фуру растащили по своим, а это для прессы?
Алекс,герои умирают на посту,а не с б,,,,и на мосту! Лижите клитор америкосов и далее! Ежели своими губами,нащупайте,что по мягко,понюхайте,-это баксы!