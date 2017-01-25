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Новости

Полтора центнера американских окорочков уничтожили в Алтайском крае. Фото

, ИА "Амител"
Санкционную продукцию утилизировали, поместив ее в биотермическую яму

Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных американских куриных окорочков уничтожили в Алтайском крае в январе этого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

150 килограммов запрещенной продукции пытались ввезти в край из Казахстана. Причем перевозил мясо птицы гражданин Монголии.

"Продукция изъята и в присутствии двух незаинтересованных лиц уничтожена установленным способом. Десять коробок с окорочками обработали хлорной известью и поместили в биотермическую яму", – добавляют в надзорном ведомстве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.01.2017 11:26
- гость -

настоящий подвиг

0  0
25.01.2017 11:31
Истина

А отправить в Донбасс хотяб или Сирию религия не позволяет??? Не говоря о том, чтоб скормить нуждающимся.... ну или на крайняк хищникам в зоопарк.

0  0
25.01.2017 11:32
- гость -

Это не санкционный, а контрсанкционный продукт.

0  0
25.01.2017 11:32
- гость -

Им говорят: не везите вы сюда свои окорочка. Нет, они опять везут. Вот что за люди-то?

0  0
25.01.2017 11:33
Romchic

Истина 25 января 2017 г. 11:31

так тогда не интересно будет, а так звучит УНИЧТОЖИЛИ

0  0
25.01.2017 11:35
- гость -

или на крайняк хищникам в зоопарк

Ну, предположим, скормили погранцы на самом деле эти окорочка своим собакам. И что? Вам полегчало?

0  0
25.01.2017 11:39
- гость -

Полтора центнера американских окорочков уничтожили в Алтайском крае.

Настащая пабеда России! Потриоте, давайти возьмёмси за руки и дружна начнём скандиравать - Па-бе-да! Па-бе-да!

0  0
25.01.2017 11:40
Romchic

- гость - 25 января 2017 г. 11:39

иди в школу, подучи русский

0  0
25.01.2017 11:40
- гость -

Ачиридной мощный удар паддых зогниваещёму западу!

0  0
25.01.2017 11:42
Митя

Это просто героический поступок, теперь о таможенниках будут легенды слагать. А если правда то все это уже мало кому интересно , уничтожать нормальную еду и гордится этим,в то время когда пенсионеры мясо на столе считают за праздник - кощунственно, кстати если кто то из партии жуликов и воров принимал в этом жертвоприношение участие,- то поверьте нет уже в этих коробках мяса, заполнили картон мусором и похоронили под звуки фанфар.

0  0
25.01.2017 11:42
- гость -

Лишь бы дома престарелых не бомбили

0  0
25.01.2017 11:42
Слёзы Байдена

Когда окорочки поминать будем,мои кастрюлоголовые подданные?

0  0
25.01.2017 11:48
Алекс

Хотелось бы услышать мощный голос РПЦ - уничтожение продуктов это грех, аль патриотизм?!

0  0
25.01.2017 11:49
- гость -

Слёзы Байдена 25 января 2017 г. 11:42

Напаминаю вам, что 14 августа 2015 года блистяще была праведена операция против трёх венгерских гусей-диверсантав, ани были роздавлины флагманом расийскага тракторостроения "Чилябой" . Врак нипрайдёт!

0  0
25.01.2017 11:53
- гость -

Казалось бы, уже все терто-перетерто на сто рядов по ввозу санкционной продукции. Запрет введен - не пытайся ввезти, потеряешь деньги. Нет, все равно везут на что-то надеясь. Наверное, деньги лишние. Непонятны всхлипы особо неравнодушной публики. Вы чего всхлипываете каждый раз? Ваш сосед (предположим, владелец кафешки) поехал за границу, купил полтора центнера окорочков и пытался их провести. Не получилось. В итоге окорочка изъяты и уничтожены. Сосед потерял 20 т.р. Вам от этого какая беда?

0  0
25.01.2017 11:57
- гость -

Мы поняли: гуси не люди. Отныне слово «гусь» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «гусь» разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем давить. Если ты не раздавил за день хотя бы одного гуся, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя гуся раздавит твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не раздавишь гуся, гусь раздавит тебя. Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Гусьландии. Если ты не можешь раздавить гуся трактором, раздави гуся автомобилем. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, раздави гуся до боя. Если ты раздавил одного гуся, раздави другого — нет для нас ничего веселее гусиных трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: раздавленных тобою гусей. Раздави гуся! — это просит старуха-мать. Раздави гуся! — это молит тебя дитя. Раздави гуся! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. раздави!

0  0
25.01.2017 11:59
- гость -

Гуси-это фашисты,убивающие русских на юго-востоке Окраины,не?

0  0
25.01.2017 11:59
- гость -

анатоль вот тебя клинит...

0  0
25.01.2017 12:00
- гость -

- гость - 25 января 2017 г. 11:59 Пагади, я кушаю..)))

0  0
25.01.2017 12:01
Алекс

25.01.2017 11:53 - гость - Для нас беды нет ни в чем! Ни когда убивают Немцова, ни когда в нарушении Конституции за пикеты садят в тюрьму, или принимают безумные законы. За державу обидно!

0  0
25.01.2017 12:07
- гость -

уничтожили значит сьели

0  0
25.01.2017 12:09
- гость -

Алекс 25 января 2017 г. 12:01

Как связан запрет на ввоз сельхозпродукции с убийством Немцова и посадкой якобы за пикет?

0  0
25.01.2017 12:11
- гость -

Если бы Оруэлл был жив, он бы подал на Россию в суд за плагиат.

0  0
25.01.2017 12:11
- гость -

- гость - 25 января 2017 г. 11:59 Гуси-это фашисты,убивающие русских на юго-востоке Окраины,не?

Так вроде бы фошиздскую версию официально больше форсят, там ведь сейчас просто сторонники федерализации отстаивают свою независимость. Но как показывает опыт например двух чеченских кампаний - независимость\федерализация не всегда легко даётся.

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25.01.2017 12:12
Вова, верим!

Всегда партии такие не большие уничтожают. Сколько на таком объёме мог заработать гражданин Монголии, 5000? Или фуру растащили по своим, а это для прессы?

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25.01.2017 12:23
Гонец из Пензы

Алекс,герои умирают на посту,а не с б,,,,и на мосту! Лижите клитор америкосов и далее! Ежели своими губами,нащупайте,что по мягко,понюхайте,-это баксы!

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