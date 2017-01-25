Фото: huffpost.com
24-летняя девушка попыталась отравиться "Боярышником" в Новосибирске. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на группу спасателей МАСС "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на среду, 25 января. В 1:00 спасатели отправились на вызов в Кировский район. Там девушка предприняла попытку покончить с жизнью, выпив спиртосодержащую настойку наподобие "Боярышника". Об этом сообщил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По его словам, на момент прибытия спасателей девушка была без сознания. Рядом с ней лежало много банок от алкогольных коктейлей и подобных "Боярышнику" настоек. Перед этим жительница Новосибирска с помощью SMS-сообщений рассказала своему знакомому, что не хочет жить. Некоторое время спустя она перестала отвечать на звонки и не реагировала на стук в дверь.
Прибывшая на место бригада скорой помощи провела девушке промывание желудка, после чего увезла ее в больницу.
Комментарии
самоубийцы - эгоисты. Свои проблемы, типа, решили. А остальные работай, возись с их тушками
проспится и все будет ОК