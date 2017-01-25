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Пешки в чужой игре: журналист из США рассказал о плене у сирийских боевиков

, ИА "Амител"
По словам Тео Пандоса, за два года он сумел понять мировоззрение членов запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра"

Фото: yalibnan.com

Американский журналист Тео Пандос, который провел почти два года в плену у сирийских боевиков запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра", рассказал о том, что сумел понять за это время их мировоззрение.

Интервью с Пандосом опубликовало издание RT. По словам журналиста, на момент своего похищения он был уверен в правильности действий боевиков.

"В то время я был уверен, что их дело правое. И, в определённом смысле, считаю так до сих пор. Многие их требования совершенно легитимны, а некоторые оппозиционеры — вполне достойные и приятные люди. Нет никаких причин их осуждать. Проблема в том, что порой их помыслы, действия, а иногда и всю жизнь контролируют силы, чьи цели им неведомы. Полагаю, это относится и к моим похитителям: они были лишь пешками в чужой игре", – отмечает Тео Пандос.

По мнению журналиста, люди западной цивилизации совсем не понимают, что происходит в Сирии, а сообщения о ситуации там зачастую сознательно игнорируют, поскольку считают их предвзятыми.

Тео Пандос полагает, что ситуацию в Сирии сегодня возможно разрешить только силой. "Текущий конфликт можно решить лишь силовыми мерами. Оппозиция будет бороться до последнего, пока либо не перебьют ее бойцов, либо они не убьют всех своих врагов", – уверен журналист.

Впрочем, при этом, несмотря на свое пленение, Пандос считает необходимым искать диалог и вести переговоры с исламистскими группировками в Сирии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.01.2017 12:14
Читатель

Никто иного после 2-х лет и не ожидал от него услышать. Бедолага.

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