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Арест на более чем 200 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции наложили в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в данный момент ведомство контролирует исполнение временного запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции.
По состоянию на 24 января в крае было проведено 906 проверок, в ходе которых из оборота изъяли до получения результатов исследований 2768 единиц товара, а арестовали 226 382 единицы.
"К ним относятся: лосьон косметический "Вита-септ", лосьон косметический с экстрактом красного перца; лосьон косметический "Боярышник" в стеклянной потребительской таре; лосьон косметический "Боярышник" в пластиковой потребительской таре; тоники медовый, с экстрактом красного перца, кедровый", – указывают в Роспотребнадзоре.
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Также составлены десятки административных протоколов.
Напомним, запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен на фоне массового отравления людей суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутской области. Это ЧП обернулось гибелью более 70 человек.
Комментарии
"тоники медовый, с экстрактом красного перца, кедровый"
А это разве непищевой продукт?