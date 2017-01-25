В октябре 2016 года после выборов депутатские объединения в Алтайском краевом Заксобрании выбрали своих руководителей. "Единую Россию" уже в третий раз возглавил Борис Трофимов. И вот 25 января 2017 года политик с огромным стажем заявил о сложении этих полномочий. На его место был выбран Сергей Приб.

44-летний Сергей Приб теперь возглавляет фракцию "ЕР", состоящую из 42 депутатов. В краевом парламенте это самая многочисленная фракция из четырех. Сам Приб в АКЗС впервые — он был избран депутатом в сентябре 2016 года. Но до этого три созыва был депутатом Заринского горсобрания.

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По официальной информации, 61-летний Борис Трофимов покинул свой пост в связи с необходимостью "кадрового омоложения" партии. То же самое он сказал, когда говорил о причинах отказа переизбираться на пост руководителя регионального отделения "ЕР". А главой краевой партии Борис Трофимов был беспрерывно почти девять лет.

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Официально оба поста он оставил сам, неофициально, понятное дело, это была отставка по решению федерального руководства партии. О возможном спуске по карьерной лестнице активно поговаривали после неудачных для партии выборов в Госдуму в Алтайском крае. Но долгое время не было столь же сильных и опытных кандидатов ему на смену. Борис Трофимов был довольно сильным политиком и весомой фигурой в регионе.

Можно сказать, что с уходом этого политического тяжеловеса ушла и некоторая политическая эпоха в крае.

Сергей Николаевич Приб родился 23 февраля 1972 года в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области.

Работать начал в Заринске. С 1996 года прошел путь от электромонтера по испытаниям и измерениям до начальника Заринского РЭС АО "Алтайэнерго".

С 2002 по 2008 год работал директором МУП "Заринская горэлектросеть". Затем был избран генеральным директором ООО "Заринская городская электрическая сеть".

С сентября 2011 года возглавлял филиал ПАО "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго". С июля 2016 года занимает пост генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго".

Женат, есть двое сыновей.