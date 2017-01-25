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Иск по делу о "рейдерском захвате" предприятия по добыче щебня "Павловскгранит" выдвинут в Соединенных Штатах. В числе ответчиков находятся Сбербанк и его председатель правления Герман Греф, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Уточняется, что истцы требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов по семи пунктам иска. Дело подала базирующаяся в Делавэре юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, являвшихся держателями контрольного пакета акций компании ОАО "Павловскгранит", одного из крупнейших европейских производителей гранита.

Агентство пишет, что дело подали против 22 физических и юридических лиц, включая ОАО "Сбербанк", Промсвязьбанк, а также Грефа. Кроме этого, в деле фигурируют совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф. Предполагаемым соучастником называется сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем.

В иске утверждается, что ответчики по делу собирались уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами.

В заявлении сказано, что банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита. Ответчики сознательно "загнали Пойманова в ловушку" для того, чтобы компания оказалась в руках конкурента, пишет агентство.

Подчеркивается, что ответчик Жуков "организовал сговор, осуществленный ответчиками и другими компаниями под его прямым и непрямым контролем". Ему было необходимо участие и защита со стороны руководителя крупнейшего банка в РФ Грефа, сказано в иске. В иске говорится, что Греф использовал свою репутацию и влияние для защиты действий ответчика "от расследований и изучения со стороны ФАС, региональных и федеральных правоохранительных органов".

Уточняется, что подставные лица и компании использовались с целью сокрытия истинных участников сговора. По словам авторов иска, в частности, ответчики скрывали положение дел от правительства и помощника президента РФ Андрея Белоусова, от которых пытались скрыть, что компания перешла в руки Жукова.

Агентство отмечает, что Пойманов взял кредит в Сбербанке в 2008 году на 5,1 миллиарда рублей на выкуп доли партнера. В 2009 году компания не смогла обслуживать долг, и Сбербанк сначала предложил сделку по рефинансированию с условием продажи контрольного пакета акций "Сбербанк капиталу". После того как совладелец "Павловскгранита" не согласился, банк потребовал вернуть 4,5 миллиарда рублей невыплаченного на тот момент долга. Вместе с этим, по утверждению истцов, Жуков предлагал Пойманову объединить активы и избавиться таким образом от претензий кредитора, но получил отказ. В итоге доли в "Павловскграните" продали в счет уплаты долга, после чего они оказались в руках Жукова, сказано в иске.

Истцы уточнили, что Греф встречался с Жуковым при осуществления сговора и "участвовал в заранее предопределенном процессе реструктуризации через ложные переговоры о реструктуризации, манипуляции с акциями "Павловскгранита", необоснованные уголовные расследования, а также защищал участие Жукова в этом деле". Также утверждается, что сын генпрокурора РФ Артем Чайка "использовал семейные связи" в органах юстиции и судах с целью помочь ответчикам.

Агентству на данный момент не удалось получить комментарии истцов и ответчиков по делу. Первое судебное заседание по делу назначено на 20 апреля 2017 года.