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Сотрудники ДПС спасли во время ночного пожара шесть человек, включая четверых детей, в Камне-на-Оби.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские во время патрулирования увидели, что из крыши одного из частных домов валит дым. Лейтенант Андрей Паньшин проинформировал об этом дежурную часть и вызвал пожарных, а старший лейтенант Евгений Мирошник бросился к квартирам и начал будить жильцов дома.
"В одной из квартир полицейские обнаружили семью с четырьмя несовершеннолетними, среди которых был и новорожденный ребенок. Не медля ни минуты, сотрудники вынесли детей и разместили их в патрульном автомобиле, который находился на безопасном расстоянии", – уточняют в ведомстве.
На место вскоре прибыли экстренные службы, и пожар был ликвидирован. Благодаря полицейским никто не пострадал.
Комментарии
Настоящие Российские мужики! Либерастам,это -отвратительно,свою жизнь отдать за чужую!