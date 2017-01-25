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Привязавшую ребенка к кровати няню уволили в Новосибирске

, ИА "Амител"
В благотворительном фонде "Солнечный город" назвали ситуацию "чудовищной и недопустимой"

Фото: vladtime.ru

Благотворительный фонд "Солнечный город" уволил няню, которая в новосибирской больнице привязала годовалого ребенка к кровати, пока его отец ездил за флюорографией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Напомним, по данным следователей, инцидент произошел 17 января, когда ребенка госпитализировали в инфекционное отделение детской горбольницы №3. Из-за необходимости прохождения родителями флюорографии ребенка ненадолго оставили под присмотром нянечки фонда, который помогал больнице ухаживать за детьми. В СК установили, что нянечка покинула свое рабочее место раньше положенного времени, оставив ребенка без присмотра. Перед этим она привязала его запястья рук к кровати.

В фонде назвали ситуацию "чудовищной и недопустимой". После увольнения нянечки с каждым сотрудником провели беседу, все они пройдут повторную аттестацию, приводит агентство сообщение фонда. Также в "Солнечном городе" отметили, что "ведется активное сотрудничество со следствием".

В фонде добавили, что няня нарушила правило и ушла на час раньше, поскольку ее срочно вызвали домой к заболевшему ребенку. Женщина предупредила об этом медперсонал, но сотрудники больницы не могли присматривать за детьми в палате, где ребенок лежал с детьми-отказниками. Старшая медсестра принесла медицинские фиксирующие повязки, которыми няня перед уходом и зафиксировала мальчика.

Директор фонда Марина Аксенова назвала инцидент неприемлемым и жестоким. Также она задается вопросом, как проработавшая долго без замечаний к работе няня могла поступить подобным образом. Аксенова принесла извинения родителям мальчика, отметив, что "глубоко сожалеет" о произошедшем.

В "Солнечном городе" агентству пояснили, что из-за нехватки в медучреждениях персонала няням фонда, присматривающим за детьми-отказниками, приходится смотреть еще и за "домашними" детьми.

Агентство также добавляет, что следователи приняли у полиции уголовное дело по статье УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, обязанным осуществлять надзор за ним, соединенное с жестоким обращением". 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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