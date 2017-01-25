Фото: siberian.mchs.ru
Глава МЧС России Владимир Пучков совсем скоро прибудет с визитом в Алтайский край, сообщил порталу Amic.ru осведомленный источник.
По данным нашего собеседника, Пучков прибудет в Барнаул либо в самом конце января, либо в начале февраля. Точная дата визита, как отметил источник, станет известна в самое ближайшее время.
Во время поездки федерального министра на Алтай, очевидно, так или иначе, будет затронута тема паводка.
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Напомним, что из-за огромного количества снега в горах период весеннего половодья несет в себе весьма большие риски. К слову, в соседнем Новосибирске в контексте подготовки к паводку уже ввели режим ЧС.
Отметим и то, что во время алтайского наводнения в 2014 году Владимир Пучков также приезжал на Алтай.
Комментарии
Будет своим телом снег заранее таить?
Чё-то он внешне очень похож на одного из криминальной статьи опубликованной часом ранее