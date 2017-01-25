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Специалисты из России создали проект новой сирийской конституции

, ИА "Амител"
С проектом ознакомится вооруженная оппозиция Сирии

Фото: picstopin.com

Российская делегация на переговорах в Астане передала представителям вооруженной оппозиции Сирии подготовленный специалистами из РФ проект конституции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу делегации, спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева.

Он отметил, что это было сделано с целью ускорить процесс принятия сирийской конституции и "придать ему дополнительный импульс".

Лаврентьев отметил, что сейчас проект конституции находится в руках оппозиции. Специалисты ждут их реакции для того, чтобы оказать дальнейшую помощь.

Глава российской делегации выразил надежду, что в будущем сирийская оппозиция будет активнее в направлении мирного урегулирования и создания конституции.

РИА Новости добавляет, что по итогам проходивших в Астане переговоров 23-24 января было принято совместное заявление России, Ирана и Турции о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут обрабатываться по военным каналам между тремя странами.

При этом Москва не исключает, что появятся новые гаранты соглашения о перемирии, однако они при этом должны реально влиять на оппозицию, заключил Лаврентьев.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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