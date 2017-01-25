Фото: lentaregion.ru
Суд в Барнауле назначил реальные сроки бывшему руководителю жилищно-эксплуатационной организации и риелтору, которые признаны виновными в мошенничестве.
Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемые, сговорившись, приобрели право на принадлежащие муниципалитету комнату стоимостью более 398 тысяч рублей и квартиру стоимостью 1,3 миллиона рублей.
Впоследствии обвиняемые распорядились этим имуществом по своему усмотрению. В ходе суда было установлено, что эту недвижимость злоумышленники приобрели, подделав документы.
"Подставные лица, на которых оформлялись квартиры, не имели права на получение служебного жилья в соответствии с действующим законодательством, а в дальнейшем на его приватизацию. Документы, которые были предоставлены по инициативе подсудимых в государственные органы, являлись фиктивными", – уточняют в прокуратуре.
В итоге обвиняемые приговорены к шести годам десяти месяцам лишения свободы и восьми годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
Вот и хорошо. Ещё бы к ним тех, кто сирот без жилья оставляет, и брехунов-воров, вывозящих с улиц снег тысячами тонн из города, где не то что ездить, пройти мало где можно по не чищенным улицам.