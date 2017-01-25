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Руководство Роскосмоса приняло решение отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М" для перепроверки. Выявлять технические проблемы будет НПО "Энергомаш", пишет ТАСС со ссылкой на "Коммерсантъ".

Один из собеседников издания подчеркнул, что это касается всех без исключения двигателей, которые были выпущены на ВМЗ за последние годы, в том числе доставленных на космодром Байконур. График их возврата на завод подпишут до конца недели.

Издание отмечает, что во время огневых испытаний второй ступени ракеты-носителя обнаружилась проблема в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства ВМЗ. Расследование причин инцидента показало, что в ходе сборки двигателей были использованы "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие металлы. В данный момент ФСБ, Генпрокуратура и СКР пытаются выяснить, почему замену материалов не заметили ответственные за контроль качества структуры.

Привлечение к проверке двигателей НПО "Энергомаш" газете подтвердил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. Он рассказал, что будет проведен аудит и дополнительный технический контроль всех произведенных Воронежским механическим заводом двигателей, чтобы как можно быстрее выявить причины найденных дефектов и устранить их.

"Коммерсант" пишет, что проверки скажутся на сроках запуска "Протонов". В связи с проверками первый запуск ракеты-носителя в 2017 году произойдет не раньше лета. Всего же в текущем году Роскосмос планировал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны".