Фото: Вячеслав Мельников

Губернатор Александр Карлин в среду, 25 января, приехал поздравить студентов с их праздником в Алтайский государственный аграрный университет. Глава региона в начале своего визита заглянул в одну из аудиторий корпуса, расположенного на улице Мерзликина. Там в это время шла лекция для студентов факультета животноводства, на которой преподаватель рассказывала о способах оплодотворения овец.

Студенты, видимо, ожидавшие визит губернатора, окружили Александра Карлина, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Впрочем, глава региона перед этим поинтересовался у преподавателя о том, как студентов обучают животноводству в теории и на практике. В частности, поддержал разговор о качестве спермы баранов для оплодотворения овец.

"Александр Богданович, я сейчас рассказывала студентам, что спермой одного барана за сезон можно осеменить около 2000 овцематок. Поэтому предъявляются высокие требования к таким баранам. Так, в Родинском районе есть высокие запасы спермы. Если захотим возрождать овцеводство в Алтайском крае — запасы этой жидкости у нас есть", – обратилась к губернатору преподавательница.

Александр Карлин поправил ее, отметив, что овцеводство в регионе уже возрождается и региону есть чем гордиться.

"Прошу обновить информацию. Развивается овцеводство. У нас и поголовье возрастает с каждым годом, сегодня ситуация в лучшую сторону поменялась для рынка. У вас выражение лица должно быть более оптимистичным", – обратился к представителю вуза глава края.

"Я с вами согласна, Александр Богданович", – согласилась женщина.

После этого Карлин начал неформальное общение со студентами четвертого курса животноводческого факультета, в рядах которых оказался студент — тезка главы региона, который поинтересовался, какие меры поддержки молодых специалистов аграрной отрасли существуют.

"Можно начать собственное дело как фермер. Есть несколько программ. Можно получить емкую информацию, обратившись к сайту Министерства сельского хозяйства Алтайского края и правительства. От вашего решения будет зависеть мера государственной поддержки. Если просто поедете на село в качестве специалиста, вам безвозмездно будет предоставлен грант на 150 тысяч рублей. Конечно, нужно соблюсти некоторые условия. Отработать немного – лет пять. Если вы собираетесь начать свое дело — для начинающих фермеров выдаются гранты в 2017 году до трех миллионов рублей", – рассказал Александр Карлин.

По его словам, тем, кто хочет организовать фермерское хозяйство всей семьей, выдаются субсидии до 30 миллионов рублей на приобретение скота, соответствующего оборудования, строительства помещения.

"Меры для поддержки, я считаю, достаточно серьезные. В Алтайском крае мы поддерживаем в приоритете работников аграрной отрасли, медиков и педагогов. Вы когда выбирали несколько лет, где учиться, сделали правильный выбор. Специалисты, которые будут заниматься животноводством, сегодня самые востребованные в сельском хозяйстве. Такие специалисты в реальном дефиците. Эти группы наиболее оплачиваемые на сельхозпредприятиях. Молодцы! На вашем факультете дают серьезные и глубокие знания", – добавил губернатор.

Второй вопрос, который задала студентка Александру Карлину, – воспоминания о студенческих годах. Глава правительства Алтайского края с удовольствием вспомнил это время – самый светлый период в своей жизни.

"Давненько это было, но помнится все хорошо. Я тоже учился четыре года. Тогда не существовало градации на бакалавриат и магистратуру. Дело в том, что специалистов юридического профиля было мало, в отличие от нынешнего времени. Кто-то говорит, что сейчас их как грязи на сельских дорогах. Тогда, наоборот, наблюдалась их острая нехватка. Поэтому была подготовка уплотнена. Учиться было очень интересно. У нас не было такого праздника, как Татьянин день. Были другие праздники. Например, День парижской коммуны и другие. Мне кажется, что все четыре года моего студенчества были сплошным одним Татьяниным днем. Ну и где еще можно лицезреть такое количество красивых девушек?" – обратился к студентам губернатор.

После этого Карлин проследовал в специальную аудиторию, где выступил с небольшой лекцией перед активистами аграрного университета. В частности, рассказал о своем детстве в Тюменцевском районе и соседе деде Филиппе, не допускавшем своих внуков к посадке картошки. По воспоминаниям губернатора, дед Филипп был уверен, что дети не понимают того, что под каждую яму необходимо подбирать картошку определенного размера. Александр Карлин рассказал студентам, что некоторые предприятия Алтайского края уже применяют технологию деда Филиппа. В частности, существуют такие сельхозмашины, которые выкапывают ямы, исходя из размера плода картофеля. В конце беседы губернатор посоветовал студентам быть готовыми к современным реалиям и тому, что технологии в сельхозмашиностроении не стоят на месте.