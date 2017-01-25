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Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги

, ИА "Амител"
Федеральные средства пойдут на реализацию в региональной столице проекта "Безопасные и качественные дороги"

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением выделил Алтайскому краю 637,5 миллиона рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги".

Документ в настоящее время опубликован на официальном сайте федерального правительства. В пояснительной записке к постановлению говорится, что в целом в РФ средства в объеме 30 миллиардов рублей выделяются 34 субъектам.

"Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения", – отмечается в сообщении.

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Федеральные деньги на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" получили еще несколько регионов Сибири. Больше всего средств направят в Кемеровскую область (1,25 миллиарда рублей). По миллиарду получат Красноярский край, Новосибирская и Омская области. Иркутской и Томской областям перечислят по 625 миллионов рублей.

Отметим, что в первую очередь реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" в Алтайском крае затронет Барнаул. Уже в текущем году в региональной столице по данной программе планируют отремонтировать 50 километров уличной сети и 37 километров дорог регионального значения.

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В период 2017-2018 годов в Барнауле будет отремонтировано 55 дорог.

Контроль за исполнением федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в нашем регионе возложен на управление федеральных автодорог "Алтай".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.01.2017 14:23
- гость -

Ну вот, первая причина разобралась со второй.

0  0
25.01.2017 14:25
- гость -

ремонт 87 км за 637млн. руб, золотом ямочный ремонт вести что-ли будут

0  0
25.01.2017 14:27
- гость -

Золотом ямки засыпать будут... себе в карманы.

0  0
25.01.2017 14:29
AlPet

637 млн............

0  0
25.01.2017 14:30
Кря Лин

Ну не только в карман. Мне подъезд надо новый к дому.

0  0
25.01.2017 14:30
AlPet

637 млн.......

0  0
25.01.2017 14:31
AlPet

слов нет! ждем безорасных дорог!

0  0
25.01.2017 14:43
- гость -

кирпичики...

0  0
25.01.2017 14:44
- гость -

AlPet,уговорил, жди,будут тебе безорасные дороги

0  0
25.01.2017 14:49
AlPet

походу безорасные тока и будут

0  0
25.01.2017 14:53
Патамушта

А как же я? про мене забылииииииииииииии ((((((

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