Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением выделил Алтайскому краю 637,5 миллиона рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги".
Документ в настоящее время опубликован на официальном сайте федерального правительства. В пояснительной записке к постановлению говорится, что в целом в РФ средства в объеме 30 миллиардов рублей выделяются 34 субъектам.
"Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения", – отмечается в сообщении.
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Федеральные деньги на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" получили еще несколько регионов Сибири. Больше всего средств направят в Кемеровскую область (1,25 миллиарда рублей). По миллиарду получат Красноярский край, Новосибирская и Омская области. Иркутской и Томской областям перечислят по 625 миллионов рублей.
Отметим, что в первую очередь реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" в Алтайском крае затронет Барнаул. Уже в текущем году в региональной столице по данной программе планируют отремонтировать 50 километров уличной сети и 37 километров дорог регионального значения.
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В период 2017-2018 годов в Барнауле будет отремонтировано 55 дорог.
Контроль за исполнением федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в нашем регионе возложен на управление федеральных автодорог "Алтай".
Комментарии
Ну вот, первая причина разобралась со второй.
ремонт 87 км за 637млн. руб, золотом ямочный ремонт вести что-ли будут
Золотом ямки засыпать будут... себе в карманы.
637 млн............
Ну не только в карман. Мне подъезд надо новый к дому.
637 млн.......
слов нет! ждем безорасных дорог!
кирпичики...
AlPet,уговорил, жди,будут тебе безорасные дороги
походу безорасные тока и будут
А как же я? про мене забылииииииииииииии ((((((