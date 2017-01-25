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Семилетний ребенок пропал без вести в поселке Комсомольский Мамонтовского района Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что мальчик исчез накануне, 24 января. В связи с пропажей ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения ребенка. В поселке ведутся поиски мальчика, осматриваются здания, проводятся допросы местных жителей.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-94, 29-80-02, 8 (385-81) 20-2-96 или 102.
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