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В Сбербанке прокомментировали данные о подаче иска в суд США, ответчиком по которому среди прочих является сама кредитная организация, а также председатель ее правления Герман Греф, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу банка.
В кредитной организации судебное разбирательство назвали попыткой бывшего клиента Сергея Пойманова (ранее являлся основным владельцем компании по добыче щебня "Павловскгранит") "уйти от ответственности", в том числе уголовной. В сообщении отмечается, что юристы кредитной организации во всех случаях действуют в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее "Ведомости" написали, что делавэрская компания PPF Management обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над "Павловскгранитом". Ответчиками по делу значатся Сбербанк, Герман Греф, "Сбербанк капитал" вместе с гендиректором Ашотом Хачатурянцем, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также другие физические и юридические лица.
Истцы утверждают, что вышеуказанные лица состояли в сговоре, целью которого был "рейдерский захват" предприятия, с 2008 года кредитовавшегося в Сбербанке. Отмечалось, что с 2009 года компания не смогла обслуживать долги, из-за чего в итоге Пойманов лишился собственности.
Комментарии
Если оправдываются, значит было дело.
Если оправдываются, значит было дело.
Это как с "мощным информационным вбросом"
Не понятно одно, юрисдикция рассмотрения спора. Если предприятие расположено в России, то причем здесь США?
Если предприятие расположено в России,
а если числится в офшорах
25.01.2017 15:05 - гость -
А США имеют юридическую силу в офшорах?
В США даже внутренние спортивные соревнования называют мировыми, а тут суд, конечно, его юрисдикция распространяется на весь мир. И не надо тупить относительно США