25 января 2017 года радиостанция Эхо Москвы в Барнауле отмечает свой 14-й день рождения. За годы работы в эфире радиостанции побывало немало именитых гостей, которые поднимали актуальные и злободневные темы.
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Эксперты разъясняли нововведения в сферах туризма, ЖКХ, налогов, социалки, дорожного строительства. Комментировали острые ситуации, в том числе дисквалификацию легкоатлетов на Олимпиаде в Рио, состояние дорог в Барнауле, инициативу запрета абортов, кадровые изменения в верхушках региональной власти. А еще слушатели эфиров Эхо Москвы в Барнауле узнали о лекарстве от рака, можно ли вылечить онкологию, обсуждали происшествия. Amic.ru публикует фотоподборку персон, эфир с которыми вызвал наибольший отклик у слушателей за 2016 год.
Мы благодарим всех, кто приходит к нам на эфир, кто готов делиться с нами своими знаниями и мыслями. Ждем вас снова в нашей студии!
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