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Роспотребнадзор продлил ограничения на продажу спиртосодержащей непищевой продукции еще на два месяца, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что подготовленное Роспотребнадзором предложение о продлении запрета на 60 дней поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В тексте сказано, что соответствующее постановление главного санитарного врача уже подготовлено.

Напомним, усиление борьбы с алкогольными суррогатами произошло после того, как в декабре минувшего года от употребления спиртосодержащего лосьона для ванн "Боярышник" в Иркутске скончались 76 человек.

В конце 2016 года Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%. Запрет вступил в силу 26 декабря.

В пресс-службе ведомства отмечают, что запрет помог изъять из оборота свыше 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. Кроме этого, в период новогодних праздников на 33% снизилось количество случаев отравлений и на 65% – летальных исходов.

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РИА Новости добавляет, что в Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, а также граждан в поддержку данных мер. При этом в ведомстве отметили, что запрет никак не повлиял на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса.