Фото: ozon.ru
Жительница Новосибирска, которая, по всей видимости, занимается экстрасенсорикой, приобрела у мужчины из Благовещенска кота-британца за 5 миллионов рублей, сообщает Life.ru.
По данным издания, владелец животного изначально просил за питомца 17 миллионов рублей, но в итоге снизил цену более чем в три раза.
Отмечается, что сибирячка провела с котом два дня и, убедившись в его способностях, решила приобрести животное.
Говоря о способностях питомца, житель Благовещенска отмечает: "Я его мысли читать не могу. Это он мне говорит то, что захочет. Сходить в магазин – один из примеров. Выполнял роль моей совести".
Кота зовут Чарльз. Он очень беспокойный и имеет непростой нрав. По словам мужчины, покупательница кота сказала ему, что она имеет респектабельных клиентов, с помощью которых вложенные в приобретение животного деньги она скоро "отобьет".
Комментарии
Без "кота" и жизнь плоха.
Кот - Бегемот ?
Ну Васька, прости)))))))
Это он мне говорит то, что захочет...
Емае! Катяра поди по русски говорит, говорил бы по Англицки, вообще бы за валюту "ушел". Наследник Пушкинского- " Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит". лиентов свои гуси, а что когда бабок не в проУ дамочки и её кворот....
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Я бесплатно могу её в магазин погонять)))
Извините! "У дамочки и её клиентов свои гуси, а что когда бабок не в проворот".))
а вот это вообще "Я его мысли читать не могу. Это он мне говорит то, что захочет. Сходить в магазин – один из примеров. Выполнял роль моей совести" я так и не понял, кто читает мысли а кто ходит в магазин
кто-нибудь знает, что из этого произошло раньше? Жительница Новосибирска пыталась отравиться "Боярышником" Жительница Новосибирска купила кота-экстрасенса за 5 млн рублей
я так и не понял, кто читает мысли а кто ходит в магазин Я то же! Да сложно там у них , у богатых всё, нам не дано!)))))))))))))
Где бы найти такую сенсоршу, а за котом уж дело не встало.))
боже мой, что у людей с головой! сегодня разберусь со своими кошаками, почему мне ничего не внушают? в магазин не ходют, кушать не готовють?