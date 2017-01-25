Фото: ekburg.ru
Промышленное производство в Алтайском крае увеличивается быстрее, чем в целом по России, сообщили в Минэкономразвития региона.
Так, по итогам 2016 года индекс промпроизводства в крае составил 101,4%, в то время как в среднем по стране он определяется показателем 101,1%.
Что касается объема отгруженной продукции промышленными компаниями края, то он в денежном эквиваленте превысил 306 миллиардов рублей.
Серьезную динамику по сравнению с общероссийской ситуацией на Алтае продемонстрировали обрабатывающие производства. Здесь рост выпуска промышленной продукции в течение прошлого года увеличился на 1,7%, в то время как в стране показатель составил 0,1%.
Наиболее высокие темпы роста фиксируются в алтайском сельхозмашиностроении (134,5%), производстве грузовых вагонов (127,8%), основных химических веществ (110,1%).
В Минэкономразвития края добавляют, что за 11 последних лет в крае индекс промпроизводства составил 161% при среднероссийском показателе в 118,5%.
Комментарии
Кто обкурился?!
Промпроизводства нет, но его рост бгоняет общероссийский?
производстве грузовых вагонов (127,8%)
Уморили , так уморили, точно косячка всосали!
ВРЗ,ну ты это, держись, и тебя с колен поднимут))
ВРЗ,ну ты это, держись, и тебя с колен поднимут)) Только вместе с тобой братан!)))
автор статьи с заказчиком курнули явно
Наиболее высокие темпы роста фиксируются в алтайском сельхозмашиностроении (134,5%)
Ну да, это про Рубцовский тракторный, наверное
ВРЗ 25 января 2017 г. 16:03 производстве грузовых вагонов (127,8%)
Уморили , так уморили, точно косячка всосали!
Ну что вы, был один вагон, сделали ещё один и половинку, рост больше 100%.
Ведь кто то заказал это лажа-статью
Как подсчитать десятые процента в таком показателе?