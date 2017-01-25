Фото: riac34.ru
Классы закрываются в барнаульских школах из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, сообщают в городской администрации.
Так, по информации на 24 января, в краевой столице на карантин закрыли 37 классов в 17 школах. Всего же в общеобразовательных организациях города значится 4848 заболевших детей из 69 820 обучающихся.
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Согласно приказу городского комитета по образованию, приостановить учебный процесс возможно при одновременном отсутствии в классе, группе или организации более 20% заболевших гриппом и ОРВИ.
Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Барнауле существенно превышен эпидемический порог по ОРВИ.
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При этом в краевой столице фиксировались штаммы вирусов гриппа А/Н3N2/ и A/H1N1/pdm09, которые проще идентифицируются как гонконгский и свиной.
Комментарии
Дочка вся в снегу из школы пришла, счастливая...класс на карантин закрыли.