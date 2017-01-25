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Распространившиеся в сети сообщения о военном присутствии Китая на границе с РФ являются домыслами и предположениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.
Напомним, накануне СМИ Китая написали о появлении в интернете снимков разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-41" (DF-41). Источники сообщали, что одну из трех бригад ракет разместили в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с РФ.
В письменном комментарии МИД КНР сказано, что сейчас "отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется". Также в ведомстве назвали лишь домыслами и догадками, распространившимися в интернете, данные о военном присутствии.
Аналогичный ответ получило агентство и от Минобороны КНР, назвавшего сообщения спекуляциями.
Агентство добавляет, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не воспринимает развитие вооруженных сил КНР как угрозу. Кроме этого, он подчеркнул, что Пекин является российским стратегическим союзником.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду, 25 января, на брифинге отметила, что комментарий российской стороны характеризует высокий уровень доверия между двумя странами.
Комментарии
тролли! Ау! надо что-то вымучить